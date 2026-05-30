Nella giornata del 30 maggio 2026, la Polizia di Stato di Milano ha eseguito una vasta operazione contro la criminalità di strada, con 131 persone arrestate. Sono stati sequestrati numerosi armamenti e quantitativi di droga. L’intervento ha coinvolto diverse unità e si inserisce in un’ampia operazione nazionale mirata a contrastare la criminalità giovanile. La maggior parte degli arresti riguarda soggetti ritenuti coinvolti in attività illecite legate alla gestione di armi e stupefacenti.

Milano, 30 maggio 2026 – Numeri a tre cifre per l’attività milanese della Polizia di Stato, orchestrata nell’ambito di una maxi-operazione nazionale contro la criminalità giovanile, in cui sono stati eseguiti in totale 1.335 arresti. Il raggio d’azione. A Milano sono stati impegnati investigatori della Squadra Mobile, dei commissariati sezionali e distaccati oltre che dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, ha interessato le aree del centro cittadino (Porta Garibaldi, Gae Aulenti, Duomo, Navigli, Buenos Aires, Porta Venezia, City Life, Stazione Centrale) e della periferia (Greco Turro, Niguarda, San Siro, Bonola, Porta Romana, Ticinese, Porta Genova, Lambrate) dove si registra il più alto numero di episodi criminosi riconducibili al fenomeno dei reati cosiddetti di di strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Maxi-operazione contro la criminalità di strada: 131 arresti, sequestrate armi e droga

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Pugno duro contro il crimine: numeri da record per lanniversario della Polizia di Stato

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