Tra il 18 giugno e il 18 luglio, la Polizia di Stato ha eseguito un’operazione nel bresciano che ha portato all’arresto di 13 persone e alla denuncia di 54. L’intervento ha coinvolto diverse zone della città e della provincia, con controlli mirati e perquisizioni. La vasta operazione è stata coordinata a livello nazionale e mira a contrastare la presenza di attività criminali nella zona.

Mentre proseguono le polemiche per le condizioni di degrado del Parco Tarello, la Polizia di Stato di Brescia comunica i risultati di una vasta operazione di contrasto alla criminalità organizzata fra la città e la provincia, condotta fra il 18 giugno e il 18 luglio e coordinata a livello nazionale. Il bilancio totale è di 13 arresti e 54 persone denunciate, 7 delle quali minorenni. «Queste operazioni straordinarie effettuate dalla Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale vengono predisposte non solo per intervenire in presenza di reati - ha detto il questore Sartori - ma soprattutto per prevenire situazioni di rischio, rafforzare la presenza dello Stato sul territorio e far sentire la cittadinanza tutelata». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Maxi operazione della Polizia di Stato, nel bresciano 13 arresti e 54 denunce

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Criminalità di strada: a Brescia 13 arresti

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