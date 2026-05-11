Nell'ultimo fine settimana, le forze dell'ordine hanno effettuato un'ampia serie di controlli tra le isole di Ischia e Procida, nel Golfo di Napoli. Durante le operazioni sono stati arrestati alcuni soggetti e altre persone sono state denunciate. Sono state inoltre elevate numerose sanzioni per violazioni del codice della strada. Le verifiche hanno riguardato principalmente il rispetto delle norme di sicurezza e la regolarità dei documenti.

Controlli a tappeto dei Carabinieri tra Ischia e Procida: arresti, denunce e numerose sanzioni stradali nell’ultimo weekend di verifiche nel Golfo di Napoli. La sicurezza nelle isole del Golfo di Napoli è stata al centro di un’importante operazione di controllo coordinata dai Carabinieri, che ha interessato in modo capillare sia Ischia che la vicina Procida. Il dispositivo di prevenzione, messo in campo per monitorare i flussi turistici e contrastare l’illegalità diffusa, ha visto l’impiego di numerose pattuglie impegnate in posti di blocco, verifiche presso gli imbarchi e controlli serrati nelle zone di maggiore aggregazione giovanile. Stando ai dettagli forniti dall’Ansa, il bilancio dell’attività operativa ha portato a risultati significativi.🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Ischia e Procida: maxi operazione dei Carabinieri con arresti e denunce nel Golfo

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