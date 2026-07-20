La Polizia di Stato ha portato a termine una maxi operazione contro la criminalità giovanile, coinvolgendo l’intero territorio nazionale, con un’attenzione speciale alla Toscana. Durante le attività sono state eseguite diverse perquisizioni e arresti, anche nel territorio toscano. L’operazione ha coinvolto numerosi agenti e ha portato alla scoperta di attività illecite legate a gruppi di giovani. Non sono stati forniti dettagli specifici sui numeri o sui soggetti coinvolti.

Una vasta operazione della Polizia di Stato ha interessato l’intero territorio nazionale, con un focus particolare sulle attività di contrasto alla criminalità giovanile. Il piano d’azione, che ha coinvolto complessivamente 44 province italiane, ha mirato a prevenire e reprimere condotte illecite riconducibili a risse, lesioni, furti e spaccio di droga, fenomeni che spesso trovano eco e visibilità attraverso profili social dedicati. In Toscana, gli interventi hanno visto un dispiegamento massiccio di forze, coordinate dalla Squadra Mobile e supportate dai Commissariati, dai reparti Prevenzione Crimine e dalle unità cinofile. Le pattuglie hanno monitorato costantemente i luoghi di aggregazione giovanile, i centri storici e le aree della movida cittadina, estendendo i controlli anche alle fermate dei mezzi pubblici e ai locali commerciali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Maxi operazione della Polizia contro la criminalità giovanile: il bilancio in Toscana

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