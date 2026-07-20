Maxi operazione della polizia contro la criminalità giovanile | 539 arresti in tutta Italia

La polizia ha arrestato 539 persone in tutta Italia durante un’operazione contro la criminalità giovanile. L’azione ha coinvolto 44 province ed è stata coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

Un’operazione senza precedenti contro la criminalità giovanile ha interessato 44 province italiane, coordinata dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Il bilancio finale parla di 539 arresti, di cui 47 minorenni, e 954 persone denunciate. Le Squadre Mobili, supportate dal Reparto Prevenzione Crimine e da altri uffici, hanno concentrato i controlli nelle zone di spaccio e della movida, fermando quasi 188mila persone, tra cui oltre 19mila minorenni. Ingente il sequestro di droga: 703 chili complessivi, tra cui 41 chili di cocaina, 660 di cannabinoidi, 2 chili di ketamina e circa mille pastiglie di ossicodone. Trovate anche shaboo, ecstasy, MDMA, benzodiazepine e numerosi bilancini di precisione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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MAXI BLITZ contro la criminalità giovanile, 539 ARRESTI in 44 PROVINCE ITALIANE

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