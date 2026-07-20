Una vasta operazione di polizia ha coinvolto diverse città per contrastare baby gang e criminalità giovanile. Il centrodestra ha commentato che i decreti Sicurezza sono efficaci e dimostrano la presenza dello Stato. Sono stati espressi elogi per il lavoro degli agenti coinvolti nell’intervento. La mobilitazione ha portato a numerosi controlli e interventi mirati contro gruppi di giovani coinvolti in attività illecite. Nessun dettaglio sui numeri o sui luoghi specifici dell’operazione è stato fornito.

La dimostrazione che «lo Stato c’è» e non arretra di fronte a nessuna forma di criminalità. Così il centrodestra ha commentato la maxi operazione di polizia contro baby gang e criminalità giovanile, per la quale è stato rivolo un plauso unanime agli agenti. I blitz, realizzati in 44 province, hanno portato all’arresto di 539 persone, delle quali 492 maggiorenni e 47 minori, alla denuncia di altre 954 persone, tra maggiorenni e minorenni, al sequestro di oltre 700 chili di diversi tipi di stupefacenti, oltre 130 armi, tra armi da fuoco e armi bianche, oggetti ritenuti refurtiva e oltre 300mila euro in contanti. Foti: «Con la destra al governo la legalità non è negoziabile». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Maxi operazione contro le baby gang, il centrodestra: «I decreti Sicurezza funzionano» (video)

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Baby gang, violenza e rapine da parte dei minori. Ne ho parlato a Dritto e rovescio.

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