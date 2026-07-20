Maxi blitz contro le baby gang | 539 arresti in 44 province sequestrati 703kg di droga €300mila in contanti e 136 armi - VIDEO

Notizia in breve

Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, le forze dell'ordine hanno condotto un'ampia operazione in 44 province, arrestando 539 persone e denunciandone altre 954. Sono stati sequestrati 703 chili di droga, circa 300mila euro in contanti e 136 armi. Sono stati monitorati quasi mille profili social legati alla criminalità giovanile e alle baby gang. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e ha portato a numerosi sequestri e arresti.