Maxi blitz contro le baby gang | 539 arresti in 44 province sequestrati 703kg di droga €300mila in contanti e 136 armi - VIDEO
Nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, le forze dell'ordine hanno condotto un'ampia operazione in 44 province, arrestando 539 persone e denunciandone altre 954. Sono stati sequestrati 703 chili di droga, circa 300mila euro in contanti e 136 armi. Sono stati monitorati quasi mille profili social legati alla criminalità giovanile e alle baby gang. L’intervento ha coinvolto numerosi agenti e ha portato a numerosi sequestri e arresti.
Maxi operazione della Polizia in 44 province contro baby gang e criminalità giovanile: 539 arresti, 954 denunciati, 703 chili di droga e quasi mille profili social monitorati Maxi blitz delle forze dell'ordine nella notte tra domenica 19 e lunedì 20 luglio, con le baby gang come bersaglio. So. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Maxi blitz contro le baby gang: 539 arresti in tutta Italia, sequestrate armi e droga
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#Maxi blitz contro le baby gang, trovati mille profili social inneggianti violenza. Oltre 500 arresti Controlli della polizia in 44 province, in manette 47 minorenni Leggi la notizia --> x.com
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