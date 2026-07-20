Nel fiorentino, un'operazione ha portato all'arresto di 16 persone e alla denuncia di altre 33, con il sequestro di più di 165 chili di droga. L'intervento è stato condotto dalle forze dell'ordine nel quadro di un'indagine sulla criminalità giovanile. Durante le operazioni sono stati eseguiti numerosi controlli e perquisizioni nelle aree di interesse. La droga sequestrata comprende diverse sostanze stupefacenti di varia tipologia. Le attività sono state coordinate per contrastare il traffico illecito e la diffusione di sostanze illegali tra i giovani.

Firenze, 20 luglio 2026 - Sedici arresti, 33 denunce e un sequestro massiccio di oltre 165 chili di droga. È questo il bilancio, nel fiorentino, della vasta operazione della Polizia di Stato contro la criminalità giovanile e lo spaccio di stupefacenti, un'azione coordinata dal servizio centrale operativo che ha visto passare al setaccio ben 44 province italiane. A livello nazionale, il dato è impressionante: 539 arrestati, 954 denunce e oltre 700 chili di sostanze stupefacenti sottratte al mercato, insieme a decine di armi e al monitoraggio di quasi mille profili social in cui si inneggiava alla violenza. https:www.lanazione.itvideocontrasto-alla-criminalita-giovanile-maxi-controlli-della-polizia-a-firenze-xqr7x2kv Il blitz in Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maxi operazione contro la criminalità giovanile nel fiorentino: 16 arresti e 165 chili di droga sequestrati

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