La polizia ha effettuato una vasta operazione in 44 province italiane, arrestando 539 persone, di cui 47 minorenni. Sono state denunciate 954 persone e sequestrati più di 700 chili di droga. L’intervento ha riguardato attività illegali legate a droga, armi e furti.

Maxi operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province italiane. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce e oltre 700 chili di droga sequestrati. L'attività, coordinata dal Servizio centrale operativo, ha portato anche al sequestro di armi, denaro contante (circa 300mila euro) e all'individuazione di centinaia di profili social inneggianti all'odio e alla violenza. In particolare sono stati sequestrati 41 chili di cocaina, 660 di cannabinoidi, 2 chili di ketamina, circa 1000 pastiglie di ossicodone, nonché quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope tra cui shaboo, ecstasy e MDMA e benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Droga, armi e furti: maxi operazione con 539 arresti in 44 province

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