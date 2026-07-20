Droga armi e furti | maxi operazione con 539 arresti in 44 province
La polizia ha effettuato una vasta operazione in 44 province italiane, arrestando 539 persone, di cui 47 minorenni. Sono state denunciate 954 persone e sequestrati più di 700 chili di droga. L’intervento ha riguardato attività illegali legate a droga, armi e furti.
Maxi operazione della polizia contro la criminalità giovanile in 44 province italiane. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce e oltre 700 chili di droga sequestrati. L'attività, coordinata dal Servizio centrale operativo, ha portato anche al sequestro di armi, denaro contante (circa 300mila euro) e all'individuazione di centinaia di profili social inneggianti all'odio e alla violenza. In particolare sono stati sequestrati 41 chili di cocaina, 660 di cannabinoidi, 2 chili di ketamina, circa 1000 pastiglie di ossicodone, nonché quantitativi di sostanze stupefacenti e psicotrope tra cui shaboo, ecstasy e MDMA e benzodiazepine, unitamente a diversi bilancini di precisione. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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