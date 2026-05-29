Il sindaco di Bologna ha dichiarato che le baby gang non esistono nella città, affermando che «se non si guarda, non si vede». Questa affermazione è stata fatta durante una conferenza presso un istituto superiore. Un partito di centrodestra ha commentato che questa posizione rappresenta un danno ideologico alla città.

«Se non lo guardi, non esiste», sembra essere il moto di Matteo Lepore, sindaco del Pd a Bologna, che durante una conferenza all’Istituto superiore Pacinotti ha sostenuto che «le baby gang a Bologna non ci sono, non esistono». Il video delle sue affermazioni è stato ripreso sulle pagine ufficiali di Gioventù nazionale e Azione studentesca che fanno attività sul territorio. Entrambe le organizzazioni giovanili di destra hanno risposto per le rime alle parole di Lepore: «Consigliamo al sindaco di farsi un giro nelle diverse zone ormai abbandonate dalla sua amministrazione». Il primo cittadino bolognese è lo stesso che ha autorizzato la... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Baby gang, a Bologna Lepore nega l’esistenza della criminalità giovanile. FdI: «La città paga i danni ideologici»

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Baby gang a Milano, gruppi di ragazzine rapinano coetanei - Ore 14 del 02/12/2025

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