Maxi-blitz della Polizia contro le baby gang. Oltre 500 arresti

Notizia in breve

Questa mattina, la Polizia ha eseguito un maxi-blitz contro le baby gang, portando all’arresto di oltre 500 persone in 44 province. Durante le operazioni sono state sequestrate armi e droga. L'intervento ha coinvolto numerosi uffici di polizia locali e ha riguardato principalmente attività di contrasto alla criminalità giovanile. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle operazioni o sulle accuse specifiche.