Maxi-blitz della Polizia contro le baby gang Oltre 500 arresti
Questa mattina, la Polizia ha eseguito un maxi-blitz contro le baby gang, portando all’arresto di oltre 500 persone in 44 province. Durante le operazioni sono state sequestrate armi e droga. L'intervento ha coinvolto numerosi uffici di polizia locali e ha riguardato principalmente attività di contrasto alla criminalità giovanile. Nessuna informazione è stata fornita sui dettagli delle operazioni o sulle accuse specifiche.
Oltre 500 gli arrestati, in 44 diverse province: maxi-blitz della Polizia contro le baby gang, questa mattina. Sequestrate anche armi e droga. Servizio di Alessio Orlandi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Maxi-blitz della Polizia contro le baby gang. Oltre 500 arresti
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Temi più discussi: Maxi blitz contro le baby gang: 539 arresti in tutta Italia, sequestrate armi e droga; Maxi blitz contro le baby gang, trovati mille profili social inneggianti violenza. Oltre 500 arresti; Verticale Colosseo: maxi blitz della Polizia di Stato. Oltre 600 identificati. 5 arresti. 7 stranieri già trasferiti al cpr. Al vaglio altre 8 posizioni. 9 denunciati. - Questura di Roma | Polizia di Stato; Maxi blitz della polizia contro le baby gang: quasi 540 arresti in 44 province.
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Maxi blitz contro le baby gang: 539 arresti in tutta Italia, sequestrate armi e drogaMaxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati (di cui 47 minorenni), 954 i denunciati, 703 chili di stupefacenti sequestrati, 11 ... msn.com