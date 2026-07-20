Maxi-assunzioni | Pepco in Italia avvia la ricerca

Pepco in Italia ha avviato una campagna di assunzioni. La catena punta su una supply chain integrata e un controllo accurato dell’assortimento. Mira a migliorare la velocità di rotazione dei prodotti e a mantenere disciplina nell’espansione. L’obiettivo è rafforzare l’organizzazione operativa per garantire efficienza e redditività nel lungo termine. La ricerca riguarda posizioni in vari settori, con particolare attenzione a funzioni logistiche e commerciali.

SUPPLY CHAIN integrata, controllo dell’assortimento, velocità di rotazione dei prodotti, disciplina nell’espansione e un’organizzazione operativa progettata per garantire efficienza e redditività nel lungo periodo. Sono questi i presupposti sui quali si basa lo sviluppo di Pepco Italia che si traduce anche in un importante programma di assunzioni di personale. Sono previste nuove aperture che si aggiungono agli oltre 200 punti vendita aperti da Pepco in Italia negli ultimi sei anni che hanno permesso la creazione di oltre 2mila posti di lavoro, a conferma della crescita accelerata del marchio in tutta l’Europa occidentale e della sua continua espansione a doppia cifra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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