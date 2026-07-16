Cuneo il centrodestra avvia raccolta firme per la grazia a Mario Roggero | Nordio avvia l' istruttoria per la concessione

Il centrodestra ha deciso di avviare una raccolta firme per chiedere la grazia per Mario Roggero, il gioielliere condannato mercoledì 15 luglio in via definitiva dalla Corte di Cassazione alla pena di 14 anni e nove mesi per aver sparato e ucciso due rapinatori davanti la sua gioielleria. Nordio ha avviato l'istruttoria per la concessione., "Conto che la giustizia sia giustizia con la 'g' maiuscola, non come quella che ieri ha mandato in galera un 72enne, che per una vita ha lavorato e che si è difeso e ha difeso se stesso, sua moglie e sua figlia da dei rapinatori. Quindi, quella per me non è giustizia e conto che... 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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