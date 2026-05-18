City Green Light piano di espansione tra Brescia e Bergamo | al via la ricerca per una decina di nuove assunzioni

Un'azienda nel settore delle costruzioni ha annunciato l'avvio di una campagna di assunzioni, con l'obiettivo di inserire circa dieci nuove persone nella propria divisione dedicata alle soluzioni edilizie. La ricerca di personale riguarda un piano di espansione tra le aree di Brescia e Bergamo. L'azienda ha comunicato che le selezioni sono in corso e che le nuove assunzioni riguarderanno diverse posizioni all’interno del settore costruzioni. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sui requisiti specifici per le candidature.

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City Green Light annuncia l’avvio di una nuova e importante campagna di recruiting volta all’inserimento di una decina di nuove risorse nella propria Business Unit Construction Solutions. La ricerca è focalizzata sul potenziamento delle sedi di Costa Volpino e Cavenago di Brianza (MB), asset strategici del Gruppo che integrano l’eredità cinquantennale di Termotecnica Sebina nella riqualificazione edilizia e impiantistica d’eccellenza. L’iniziativa si inserisce in una strategia di sviluppo volta a consolidare la competitività aziendale in un mercato, quello dell’efficienza energetica, sempre più centrale per la sicurezza economica nazionale.... 🔗 Leggi su Bergamonews.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Funchal Madeira 2026 | 4K Walking Tour of Portugals Atlantic Paradise Sullo stesso argomento City Green Light assume in Brianza, come candidarsiNuove assunzioni in arrivo per potenziare le sedi di Cavenago di Brianza e Costa Volpino (Bergamo) per la City Green Light. City Green Light: nuove assunzioni in Lombardia con piano di espansione tra Brescia e Bergamo Info e requisiti nel primo commento x.com Il piano di City Green Light: Preoccupa l’aumento degli stalli a pagamentoIn base ai documenti in nostro possesso la proposta di progetto presentata dalla City Green Light prevede un aumento più che significativo degli stalli a pagamento in molte aree del centro e del ... lanazione.it Intesa Sanpaolo: 197 milioni a City Green Light per progetti sostenibiliCity Green Light, società attiva nel settore dell’illuminazione pubblica, dell’efficienza energetica e dei servizi per la smart city, ha ottenuto da un pool di istituti finanziari risorse di poco ... affaritaliani.it