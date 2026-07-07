Ele A ha deciso di smettere di cercare risposte, annunciando la fine del suo percorso musicale. Dopo il rilascio del primo album ufficiale, Pixel, nel 2025, ha intrapreso un tour nei club. La sua attività si è conclusa nel 2026, lasciando aperta la possibilità di future decisioni. La cantante ha comunicato ufficialmente la sua scelta attraverso i canali social, senza ulteriori dettagli sui motivi.

Il 2025 di Ele A terminava con Pixel, il primo album ufficiale, che veniva seguito da un tour nei club e infine faceva sì che nel 2026 si entrasse - ormai a metà, a essere sinceri - con un libro, che un tempo si sarebbe chiamata fanzine, per «fissare su carta quello che normalmente vive su Instagram pochi giorni, prima di essere archiviato», mi confessa lei. Per rapper del calibro di Ele A, non dev’essere facile stare dietro al (ormai non tanto) nuovo ritmo musicale, nonostante lei sia a conti fatti una newcomer, ha un’attitude, non solo musicale, di altri tempi. Il 2026, così, non sembrava in alcun modo un anno che avrebbe visto nascere un nuovo progetto della rapper svizzera. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con 26, Ele A ha smesso di cercare risposte

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