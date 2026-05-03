All’età di 59 anni, si è spento Alex Zanardi, noto pilota di Formula 1 e campione paralimpico. La sua carriera è stata segnata da un incidente che portò all’amputazione delle gambe, evento che non gli impedì di continuare a gareggiare, conquistando medaglie e riconoscimenti nel mondo dello sport. La sua vita è stata caratterizzata da una forte determinazione e da una costante voglia di superare i ostacoli.

All'età di 59 anni, ci ha lasciati Alex Zanardi, campione di Formula 1, che commosse il mondo intero con il tragico incidente a causa del quale, anni fa, fu costretto all'amputazione delle gambe. Dopo l'incidente, Zanardi non si arrese e continuò a gareggiare gloriosamente, impartendo a tutti una lezione preziosa: mai arrendersi, mai venir meno al proprio scopo. Perché il vero eroe è colui il quale, quand'anche abbia perso tutto, non perde se stesso. L'importante - disse Hegel - è rimanere sempre fedeli al proprio scopo. Zanardi ha testimoniato magnificamente del coraggio e della volontà di realizzare il proprio scopo sempre e comunque, senza mai arrendersi di fronte alle traversie che, grandi o piccole, costellano il cammino.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Ci ha lasciati Alex Zanardi, guerriero che non ha mai smesso di combattere e che ci ha consegnato una lezione fondamentale

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