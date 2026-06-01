Villa Widmann a Mira per Appuntamento in Giardino | visite guidate passeggiata e concerto jazz

Il giardino storico, il parco monumentale e la Casa dominicale di Villa Widmann a Mira aprono al pubblico sabato 6 e domenica 7 giugno nell'ambito di Appuntamento in Giardino, con un programma costruito attorno al tema dello sguardo e dell'osservazione.Sabato 6 giugno Alle 16.00 visita guidata. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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