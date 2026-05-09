Da giugno a novembre sei visite guidate al Cimitero Monumentale di Bergamo

Da giugno a novembre, il Cimitero Monumentale di Bergamo ospita sei visite guidate gratuite dedicate alla scoperta del suo patrimonio storico, artistico e architettonico. Durante questi appuntamenti, i visitatori potranno esplorare i monumenti e le opere presenti nel cimitero, accompagnati da guide specializzate. L'iniziativa mira a far conoscere meglio un luogo storico e ricco di testimonianze artistiche, aperto a tutti gli interessati.

Bergamo. Sei visite guidate gratuite per scoprire il patrimonio storico, artistico e architettonico del Cimitero Monumentale cittadino. È questo il programma di “Arte e architettura nel Cimitero di Bergamo”, il ciclo di appuntamenti promosso dai Servizi Cimiteriali che si svolgeranno da giugno a novembre 2026. Il calendario prevede sei appuntamenti: sabato 6 giugno, domenica 21 giugno, sabato 18 luglio, domenica 13 settembre, sabato 24 ottobre, domenica 1 novembre dalle 10 alle 11.30, con un massimo di 30 partecipanti per ciascun appuntamento. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite la piattaforma PrenotaBergamo già attiva per le prime tre visite, oppure attraverso il numero verde dedicato 800292110 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Arte: riapre alle visite guidate il Complesso Monumentale della Rocca di VicopisanoVicopisano (PI), 26 marzo 2026 – Trascorso il Capodanno pisano, che si è celebrato mercoledì 25 marzo anche nella Pieve di Vicopisano, nel fine...

Turismo, Faenza entra nel circuito "A Spass": bus navetta e visite guidate. Si parte da giugnoIl Comune di Faenza consolida la propria vocazione all’accoglienza turistica aderendo a "A Spass", il nuovo progetto promosso da Visit Romagna per...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Le cremazioni stanno mandando in crisi i cimiteri italiani; Cimitero del Verano, ripartono da oggi le visite guidate gratuite - Quotidiano La Voce; Tomba Brion di Carlo Scarpa; Cimitero, avviata richiesta di finanziamento per l’ingresso monumentale.

Da giugno a novembre sei visite guidate al Cimitero Monumentale di BergamoLa guida Roberto Fontanino accompagnerà i partecipanti in un itinerario tra arte, memoria e trasformazioni culturali. Prenotazioni già attive, tutte le date ... bergamonews.it

Cimitero del Verano, ripartono dal 9 maggio le visite guidate gratuiteOrganizzate da AMA fino al 2 giugno ogni sabato e domenica. Alcuni itinerari saranno arricchiti con musica e testi recitati. E' necessaria la prenotazione. rainews.it

Proseguono gli sfalci al cimitero monumentale di via Aurelia Nord a Civitavecchia buff.ly/w5Xlg6H x.com

Seppellire il proprio cuore, Cimitero Monumentale di Milano reddit