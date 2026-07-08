Ristic | Sono stati i tre anni più difficili della mia carriera e anche i più belli della mia vita

Dopo aver concluso il contratto e non aver ricevuto rinnovo, il calciatore serbo ha annunciato l’addio al club. Ha dichiarato di aver vissuto i tre anni più difficili e anche i più belli della sua carriera, ringraziando i tifosi per l’affetto dimostrato fin dal primo giorno. La sua esperienza si è conclusa martedì, senza ulteriori dettagli sul futuro.

2026-07-08 00:03:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! Mihailo Ristico Ha voluto dire addio al Celta questo martedì, dopo aver concluso il contratto il 30 e non essere stato rinnovato: “Volevo ringraziarvi, con tutto il cuore, per l’affetto che mi avete dimostrato fin dal primo giorno”, ha detto il calciatore serbo. Tre stagioni segnate da innumerevoli infortuni: “Sono stati i tre anni più difficili della mia carriera, ma anche i tre anni più belli della mia vita”. E conclude sottolineando: “ Non dimenticherò mai tutto ciò che ho vissuto qui. Indossare questi colori è stato un onore. A presto in una nuova storia.” Durante la sua permanenza al Celta è stato penalizzato da numerosi problemi muscolari che gli hanno impedito di avere continuità. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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