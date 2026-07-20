Sono state pubblicate le pubblicazioni di nozze sull’Albo Pretorio di Roma, indicando un imminente matrimonio tra il cantante dei Maneskin e l’attrice. Le registrazioni ufficiali confermano l’intenzione di sposarsi, con i documenti depositati nel Comune della capitale. La coppia si trova ora in attesa delle rispettive cerimonie. I dettagli sui tempi e le modalità non sono stati comunicati pubblicamente.

Damiano David e l’attrice Dove Cameron si avvicinano al matrimonio: ci sono le pubblicazioni di nozze sull’Albo Pretorio del Comune di Roma, città natale del cantante dei Maneskin. Inizia ora la “caccia” a data e location: il periodo giusto potrebbe essere quello di fine settembre e il luogo prescelto la Toscana. La coppia si è fidanzata a gennaio 2026 dopo il primo incontro nel 2022. Le pubblicazioni sul sito del Comune di Roma Damiano David dei Maneskin sposa Dove Cameron Dove e quando si terrà il matrimonio Le pubblicazioni sul sito del Comune di Roma Le pubblicazioni di matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron sono comparse sull’Albo Pretorio del Comune di Roma lo scorso 15 luglio, atto burocratico che trasforma le indiscrezioni circolate nei mesi scorsi in una certezza. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Matrimonio in vista tra Damiano David dei Maneskin e Dove Cameron, "scovate" le pubblicazioni in Comune a Roma

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