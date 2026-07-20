il matrimonio di damiano david e dove cameron si avvicina ecco comparse le pubblicazioni a roma

Il 15 luglio sono state affisse le pubblicazioni di matrimonio al Comune di Roma, confermando ufficialmente il matrimonio tra il cantante e l’attrice americana. Le pubblicazioni sono visibili pubblicamente e segnano il passaggio formale prima delle nozze. La notizia circolava già da tempo, ma questa è la prima conferma ufficiale attraverso un atto pubblico.

Il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron si avvicina. Lo scorso 15 luglio sono comparse le pubblicazioni al Comune di Roma, dettaglio che rende ufficiale a tutti gli effetti la notizia delle future nozze del cantante con l’attrice americana. I due fanno coppia dal 2023, poi la proposta è arrivata all’inizio di quest’anno Le pubblicazioni a luglio nel Comune di Roma che ufficializzano l’intento di sposarsi, come anticipato dal settimanale Chi, che ha pubblicato uno screen in cui si leggono i dettagli anagrafici relativi ai futuri sposi. L’attrice americana, ex stellina Disney, che ha compiuto trent’anni lo scorso gennaio è pronta per convolare a nozze con l’ex frontman dei Maneskin, che di anni ne ha compiuti 27 solo qualche giorno prima della sua compagna. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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Damiano David e Dove Cameron sposi: le pubblicazioni, la data si avvicinaA Roma sono state affisse le pubblicazioni di matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron.

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