Pubblicazioni ufficiali a Roma il matrimonio di Damiano David e Dove Cameron è ormai realtà

Le pubblicazioni ufficiali a Roma confermano il matrimonio tra Damiano David e Dove Cameron. La coppia ha depositato i documenti necessari al Comune di Roma, segnando il passo finale prima delle nozze. La cerimonia è prevista in Toscana e si attende che si svolga nei prossimi mesi. La notizia ha suscitato interesse sia a livello nazionale che internazionale.

. Le pubblicazioni matrimoniali depositate al Comune di Roma confermano ufficialmente la volontà della coppia di sposarsi. Dopo mesi di indiscrezioni, il matrimonio entra nella fase decisiva, mentre cresce l’attesa per una cerimonia che dovrebbe svolgersi in Toscana e che promette di richiamare l’attenzione del pubblico internazionale. Il grande giorno si avvicina per Damiano David e Dove Cameron. Le pubblicazioni di matrimonio sono comparse all’Albo Pretorio del Comune di Roma, un adempimento ufficiale che certifica la volontà dei due artisti di unirsi in matrimonio. Quello che fino a poche settimane fa sembrava soltanto un susseguirsi di indiscrezioni trova adesso una conferma concreta attraverso un passaggio amministrativo fondamentale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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