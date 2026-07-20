Scontro bici-auto a Massarosa muore Daniele Faggi | era il titolare della ditta di Luana D' Orazio

Un uomo di 67 anni è morto domenica mattina in un incidente tra bici e auto lungo la strada di Montramito, nel comune di Massarosa. L'uomo, titolare di una ditta, si è scontrato con un veicolo condotto da una donna di 59 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 7:30, e sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La donna coinvolta è stata sottoposta a controlli.

Schianto fatale domenica 19 luglio mattina lungo la via di Montramito, nel comune di Massarosa in provincia di Lucca. Un uomo di 67 anni, Daniele Faggi, ha perso la vita dopo essersi scontrato – in sella alla sua bici – contro un’auto condotta da una donna di 59 anni di Viareggio. L’incidente si è verificato attorno alle 9,30 nelle vicinanze della Pasticceria Puccinelli, per ragioni adesso al vaglio delle forze dell’ordine: a seguito del violento scontro Faggi è stato sbalzato a terra e, nonostante indossasse regolarmente il casco, per lui non c’è stato niente da fare. Una volta lanciato l’allarme sul posto sono giunti i sanitari inviati dalla centrale operativa del 118, ma per l’uomo – originario di Montemurlo in provincia di Prato e attualmente in vacanza in Versilia – ogni tentativo di rianimazione si è rivelato purtroppo inutile. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

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