Su un social sono stati condivisi i dettagli di un episodio in cui due persone hanno lanciato un cagnolino dal finestrino di un'auto prima di allontanarsi. L'episodio ha suscitato reazioni di condanna da parte degli utenti, che chiedono giustizia e stanno contribuendo alle ricerche dei responsabili. La vicenda ha attirato l’attenzione per la crudeltà dimostrata e ha portato a una vasta condivisione online. Le autorità stanno indagando per identificare gli autori dell’atto.

Condanna unanime sui social dopo la pubblicazione nelle ultime ore di un post avente ad oggetto l'ennesimo atto di abbandono di un cane da parte di sconosciuti che sono ora attivamente ricercati. L'ultima storia arriva dalla provincia di Caserta e precisamente dalla frazione Marzanello di Marzano Appio, un comune dell'entroterra noto per la sua accoglienza piuttosto che per fatti di cronaca. Ed è qui che si è consumato un episodio di maltrattamento verso un incrocio tra un bastardino ed un Jack Russel. In un post apparso su Facebook una internauta ha pubblicato la foto del cagnolino appena messo in salvo e che, stando al racconto della donna, era stato lanciato dal finestrino di un'auto in corsa alle 5 del mattino. 🔗 Leggi su Caserta.corriere.it

© Caserta.corriere.it - Marzano Appio, lanciano un cagnolino dal finestrino dell'auto e spariscono: l'indignazione corre sul web

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