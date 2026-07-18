Siamo alla caccia all' ebreo Indignazione per il questionario sul turismo sionista in Italia E il form sparisce dal web

Un questionario che chiedeva di segnalare persone ebree e israeliane in Italia, sia in vacanza che coinvolte in attività commerciali o eventi, ha suscitato forte reazione. Dopo le polemiche, il modulo è stato rimosso dal web. La richiesta aveva alimentato accuse di discriminazione e xenofobia, generando subito un ampio dibattito pubblico. Nessuna conferma ufficiale sulla provenienza o finalità del questionario, che ora non è più accessibile online.

Il questionario che circolava in queste ore per segnalare la presenza di soggetti ebrei e israeliani in Italia, che siano in vacanza o che abbiano esercizi commerciali o partecipino a eventi istituzionali, ha creato molto rumore. Le comunità ebraiche italiane hanno alzato la voce per denunciare l’ennesima caccia all’ebreo in un Paese dove, dal 7 ottobre 2023 si sono acuiti a livelli estremi i sentimenti di antisemitismo. Sono state diverse le segnalazioni a Google e alla fine il questionario è stato eliminato dalla piattaforma sulla quale era poggiato. Il questionario che circola in queste ore per segnalare la presenza di soggett i ebrei e israeliani in Italia, che siano in vacanza o che abbiano esercizi commerciali o partecipino a eventi istituzionali, ha creato molto rumore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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“Pronto a presentare denuncia”. Indignazione per il questionario che invita a mappare gli ebrei in ItaliaUn questionario che invita a segnalare la presenza di persone ebraiche e israeliane in Italia ha suscitato reazioni di indignazione.

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