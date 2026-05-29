Roma In auto sulla A12 barriera Aurelia non si fermano all’alt della GdF Mentre fuggono lanciano oltre 2 etti di hashish dal finestrino Arrestati due 25enni
Due giovani di 25 anni sono stati arrestati sulla A12, alla barriera Aurelia, dopo aver ignorato un posto di blocco della Guardia di Finanza. Durante la fuga, hanno gettato dal finestrino oltre 200 grammi di hashish. I militari hanno recuperato la sostanza e fermato i due per detenzione ai fini di spaccio.
Cronache Cittadine ROMA – I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo economico L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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