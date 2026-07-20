Marta Bunda insulti a Miss Bologna? La sinistra impazzisce Danny Mendez la sistema

Marta Bunda, 24 anni, ha ricevuto insulti online dopo aver vinto il titolo di Miss Bologna. La giovane, nata a Imola da genitori congolesi, è al centro di polemiche sui social. Un commentatore ha risposto alle critiche con un messaggio di sostegno rivolto alla vincitrice. La discussione ha generato reazioni da parte di alcuni esponenti di sinistra, mentre altri utenti si sono schierati a favore di Bunda.

A innescare l'ultimo cortocircuito a sinistra è Marta Bunda, 24 anni, nata a Imola da genitori di origini congolesi e fresca del titolo di Miss Bologna. Ecco, dopo la vittoria ecco che la stampa progressista denuncia le vergogne-social, commenti e insulti dei "leoni da tastiera" sul colore della pelle della Bunda. Ma non solo: oltre alla denuncia si punta il dito contro la destra. Ma che c'entra la destra? Mistero, tanto che a spegnere la polemica scende in campo anche una insospettabile come Danny Mendez. Sotto le fotografie della neoeletta Miss Bologna sono comparsi messaggi offensivi e insulti a sfondo razzista. Un fenomeno comune nella foglia-social, dove l'anonimato favorisce simili nefandezze. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Insulti razzisti contro Marta Bunda, eletta Miss Bologna 2026: «L'Italia non sarà mai il tuo paese»

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