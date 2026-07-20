Dopo la sua elezione come Miss Bologna 2026, Marta Bunda, 24 anni, nata a Imola da una famiglia di origini congolesi, è stata colpita da una serie di insulti razzisti sui social media. Gli utenti hanno commentato negativamente per il colore della pelle della giovane. La ragazza ha affermato che le sue origini non tolgono l’italianità. La polemica si è scatenata sui social network, dove sono stati pubblicati commenti discriminatori.

Raffica di commenti e insulti razzisti sui social nei confronti di Marta Bunda, eletta pochi giorni fa Miss Bologna 2026. Tutti per il colore della pelle della ragazza, 24 anni, nata a Imola da una famiglia di origini congolesi. “Che tristezza dover giustificare il colore della pelle”, commenta la giovane, che sarà impegnata nei prossimi giorni con le selezioni regionali per Miss Italia. “La cittadinanza te la dà la tua storia, la cultura con cui sei cresciuta”, dice, le origini “non ti tolgono l’italianità”. Per gli organizzatori non è cambiato nulla dalla vittoria di Denny Mendez trent’anni fa. Insulti razzisti per Marta Bunda eletta Miss... 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Marta Bunda eletta Miss Bologna 2026 vittima di insulti razzisti perché nera, "origini non tolgono italianità"

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Quando fu eletta Miss Italia Denny Mendez, non mancò chi decise di insultarla per il colore della pelle. Ma sono passati 30 anni, e fa male sapere che siamo ancora a quel punto, commenta amara Marta Bunda, 24enne nata a Imola e di origini congolesi, ch x.com

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