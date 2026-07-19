Ha vinto solo perché è nera gli insulti razzisti a Miss Bologna Marta Bunda | Tanti non sanno cos’è l’umanità

La gioia per l’elezione di Marta Bunda a Miss Bologna 2026 è durata poche ore prima di trasformarsi nell’ennesimo caso di razzismo. Sui social, accanto ai complimenti, sono arrivati decine di commenti razzisti e insulti per il colore della pelle della vincitrice, 24 anni, nata a Imola da una famiglia di origini congolesi. Sui suoi profili social Bunda ha scelto di non rispondere alle offese, limitandosi a ringraziare chi le ha manifestato vicinanza. «Grazie per i bellissimi messaggi. Sto cercando di rispondere a tutti, ma siete davvero tantissimi. Purtroppo al mondo ci sono persone che non sanno cosa significhi l’umanità, ma per fortuna ce ne sono molte altre come voi. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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