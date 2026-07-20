Un video di cinque minuti, destinato a diventare centrale nell’inchiesta, mostra gli ultimi momenti di vita di un uomo di 43 anni deceduto durante un intervento della polizia al Pilastro, Bologna. Durante l’arresto, l’uomo è stato ripreso mentre si trovava già a terra. Contestatori di sinistra hanno protestato contro le forze dell’ordine, accusandole di aver causato la morte. La polizia sta conducendo verifiche sul caso.

È un video di cinque minuti, destinato a diventare uno degli elementi chiave dell’inchiesta, a raccontare gli ultimi istanti di vita di Abderrahim Fakir, 43 anni, morto domenica mattina al Pilastro (Bologna) durante un intervento della polizia. Cinque minuti che hanno già acceso lo scontro politico e alimentato accuse pesantissime contro gli agenti. Ma le immagini, almeno per quanto mostrano, raccontano anche altro: due poliziotti impegnati a contenere un uomo in evidente stato di agitazione, un intervento eseguito alla presenza dei sanitari del 118 e senza che, dal filmato finora circolato, emergano violenze gratuite o comportamenti incompatibili con le procedure di contenimento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Marocchino muore durante l'arresto. Sciacalli rossi contestano la polizia

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