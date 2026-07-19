Bologna marocchino dà in escandescenza e muore durante l’arresto

Durante un controllo di polizia in via Svevo, un uomo di origini marocchine ha avuto un comportamento violento nei pressi di un garage. Dopo aver ricevuto la chiamata di alcuni residenti, le forze dell’ordine sono intervenute. L’uomo, che aveva precedenti, si è agitato e ha mostrato segni di escandescenza. Durante l’arresto, è stato colto da un malore e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto.

In base a quanto si apprende, era in corso un controllo di polizia in via Svevo: a chiamare il 113 sono stati alcuni residenti dopo che l’uomo, (con alcuni precedenti di polizia) aveva dato in escandescenze nello spazio dei garage,. Una volante è arrivata sul posto e – in base alle prima informazioni – anche il 118. L’uomo avrebbe dato dei colpi alla volante della polizia; gli agenti, alla presenza anche dei sanitari, avrebbero poi spruzzato all’uomo spray urticante e lo avrebbero messo in sicurezza con le fascette ai polsi. L’uomo, secondo le prime informazioni, avrebbe poi accusato un malore ed è deceduto. A quanto si apprende, verrà effettuata l’autopsia. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Dà in escandescenze, viene ammanettato davanti ai sanitari e ha un malore. Morto 43enne marocchinoA chiamare i poliziotti e il 118 i condomini che lo hanno trovato in escandescenze. Poi i colpi alla volante, lo spray urticante e le fascette ai polsi, ma durante l'arresto l'uomo ha avuto un malore. msn.com

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