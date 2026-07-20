Un convegno ha riunito esperti e imprenditrici per discutere del Marmo Rosso Policromo di Vitulano. Sono stati affrontati temi legati alla tutela del patrimonio storico e artistico, all’uso innovativo delle tecniche di lavorazione e alla promozione dell’impresa femminile nel settore. L’evento ha evidenziato la volontà di valorizzare il territorio e di integrare tradizione e innovazione. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata resa, né sono stati annunciati nuovi progetti.

Un patrimonio storico e artistico che guarda al futuro attraverso l’innovazione, la valorizzazione del territorio e il sostegno all’imprenditoria femminile. È questo il filo conduttore del convegno “Marmo Rosso Policromo di Vitulano – Scolpire il futuro. Dalla tradizione all’impresa femminile”, in programma venerdì 31 luglio 2026, alle ore 19:30, presso il Salone Paolo De Filippo di Piazza Santissima Trinità a Vitulano. Nel corso dell’incontro saranno affrontati temi di particolare attualità, tra cui la tradizione artigianale e l’innovazione dei processi produttivi, il ruolo delle donne nella creatività e nell’impresa, le strategie di marketing territoriale per la promozione delle eccellenze locali e le opportunità offerte dalla misura Resto al Sud 2. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Marmo Rosso Policromo di Vitulano, un convegno tra tradizione, innovazione e impresa femminile

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