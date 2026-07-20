Il 31 luglio si è tenuto un convegno dedicato al Marmo Rosso Policromo di Vitulano, un materiale con una lunga tradizione storica e artistica. Durante l’evento sono stati affrontati temi legati all’innovazione nel settore, alla valorizzazione del territorio e al supporto alle imprese femminili attive nella filiera. La discussione ha coinvolto rappresentanti di diverse realtà, evidenziando come il patrimonio materiale possa evolversi attraverso pratiche imprenditoriali e strategie di sviluppo sostenibile.

Tempo di lettura: 3 minuti Un patrimonio storico e artistico che guarda al futuro attraverso l’innovazione, la valorizzazione del territorio e il sostegno all’imprenditoria femminile. È questo il filo conduttore del convegno “Marmo Rosso Policromo di Vitulano – Scolpire il futuro. Dalla tradizione all’impresa femminile”, in programma venerdì 31 luglio 2026, alle ore 19:30, presso il Salone Paolo De Filippo di Piazza Santissima Trinità a Vitulano. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto OGGI – Opportunità di Genere e Generazione per l’Inclusione, promosso da Projenia Società Cooperativa Sociale in partenariato con ... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Marmo Rosso Policromo di Vitulano: tradizione, innovazione e impresa femminile al centro del convegno del 31 luglio

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