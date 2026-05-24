Vitulano celebra la tradizione | convegno La Musica della Nostra Terra in onore di San Menna Eremita

Da anteprima24.it 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, il Comune ha organizzato un convegno intitolato “La Musica della Nostra Terra”. L'evento si è svolto per celebrare la tradizione locale e ha coinvolto diversi musicisti e appassionati della zona. Durante il convegno sono stati presentati interventi e performance musicali che hanno richiamato le radici culturali del territorio. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di festa e condivisione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione dei festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, il Comune di Vitulano, il Comitato Festeggiamenti Patronali San Menna Eremita e Read Eat Vitulano organizzano il convegno dal titolo “La Musica della Nostra Terra”, un momento di approfondimento e condivisione dedicato alla musica popolare sannita, alle tradizioni e alla memoria culturale del territorio. L’appuntamento è in programma per oggi domenica 24 maggio alle ore 19:30, presso l’Aula Paolo De Filippo, nel cuore di Vitulano. A moderare l’incontro sarà Angelo Cerulo, che guiderà il pubblico attraverso gli interventi dei relatori chiamati a raccontare il valore della musica popolare come patrimonio identitario della terra sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

vitulano celebra la tradizione convegno la musica della nostra terra in onore di san menna eremita
© Anteprima24.it - Vitulano celebra la tradizione: convegno “La Musica della Nostra Terra” in onore di San Menna Eremita
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Vitulano celebra San Menna Eremita: il programma dei festeggiamenti tra fede e tradizioneA Vitulano si svolgono i festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, con un programma che comprende il settenario e una festa finale.

Vitulano, il programma dei festeggiamenti in onore di San Menna EremitaA Vitulano si preparano i festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, evento che si svolge ogni anno con grande partecipazione.

Si parla di: Vitulano tra devozione e talento: gli studenti portano in scena ‘Notre Dame de Paris’ per la Festa di San Menna Eremita; Vitulano, entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Menna Eremita.

Vitulano, entra nel vivo la festa di San Menna EremitaVitulano, 21 Maggio - Vitulano entra nel vivo dei solenni festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, cuore spirituale e identitario della comunità. Dopo i ... sciscianonotizie.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web