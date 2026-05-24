Vitulano celebra la tradizione | convegno La Musica della Nostra Terra in onore di San Menna Eremita
In occasione dei festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, il Comune ha organizzato un convegno intitolato “La Musica della Nostra Terra”. L'evento si è svolto per celebrare la tradizione locale e ha coinvolto diversi musicisti e appassionati della zona. Durante il convegno sono stati presentati interventi e performance musicali che hanno richiamato le radici culturali del territorio. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di festa e condivisione.
Tempo di lettura: 2 minuti In occasione dei festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, il Comune di Vitulano, il Comitato Festeggiamenti Patronali San Menna Eremita e Read Eat Vitulano organizzano il convegno dal titolo “La Musica della Nostra Terra”, un momento di approfondimento e condivisione dedicato alla musica popolare sannita, alle tradizioni e alla memoria culturale del territorio. L’appuntamento è in programma per oggi domenica 24 maggio alle ore 19:30, presso l’Aula Paolo De Filippo, nel cuore di Vitulano. A moderare l’incontro sarà Angelo Cerulo, che guiderà il pubblico attraverso gli interventi dei relatori chiamati a raccontare il valore della musica popolare come patrimonio identitario della terra sannita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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