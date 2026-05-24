Vitulano celebra la tradizione | convegno La Musica della Nostra Terra in onore di San Menna Eremita

Notizia in breve

In occasione dei festeggiamenti in onore di San Menna Eremita, il Comune ha organizzato un convegno intitolato “La Musica della Nostra Terra”. L'evento si è svolto per celebrare la tradizione locale e ha coinvolto diversi musicisti e appassionati della zona. Durante il convegno sono stati presentati interventi e performance musicali che hanno richiamato le radici culturali del territorio. La manifestazione si è svolta in un’atmosfera di festa e condivisione.