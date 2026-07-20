Mario Roggero subì 9 rapine e 4 assalti a casa? Ecco cosa sappiamo dalle sentenze

Da fonti giudiziarie si apprende che non ci sono prove di nove rapine e quattro assalti a casa attribuiti a un uomo, come sostengono alcuni post sui social. Le sentenze di primo grado ad Asti e di appello a Torino, così come le dichiarazioni dell’uomo in aula, confermano che queste accuse non sono state riconosciute in tribunale. Le informazioni disponibili indicano che i procedimenti giudiziari non hanno confermato le accuse di rapine e assalti.

Sui social circolano da giorni post che attribuiscono a Mario Roggero una lunga serie di assalti subiti prima della sparatoria del 28 aprile 2021. Le sentenze di primo grado ad Asti e quella d’appello a Torino, e le stesse dichiarazioni rese da Roggero in aula, raccontano qualcosa di diverso. Cosa dicono i post virali. Dopo la condanna definitiva di Mario Roggero, sui social si sono moltiplicati post che costruiscono una narrativa precisa in cui il gioielliere sarebbe stato abbandonato dallo Stato dopo anni di «assalti» ripetuti, e che la sua reazione del 28 aprile 2021 sarebbe la conseguenza inevitabile di quella sequenza. Uno dei post più condivisi afferma che «nel periodo compreso tra il 2015 e il 2021, Roggero ha subito un totale di 9 assalti tra rapine e furti al suo negozio e 4 assalti alla sua abitazione privata». 🔗 Leggi su Open.online

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Mario Roggero, dalla rapina alla condanna: la ricostruzione della storia che ha scosso l'Italia

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