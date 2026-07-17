Grazia a Mario Roggero interviene Mattarella | cosa succede

Il presidente della Repubblica ha firmato un decreto di grazia per il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una fuga nel 2021. La decisione arriva dopo una richiesta del centrodestra, mentre il caso continua a dividere opinione pubblica e politica. La condanna definitiva è stata emessa dopo il processo per l'omicidio e le ferite durante l'evento.

La vicenda di Mario Roggero continua a dividere politica e opinione pubblica. Dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per il gioielliere di Grinzane Cavour, che nel 2021 uccise due rapinatori e ne ferì un terzo durante la fuga, il centrodestra ha lanciato una richiesta di grazia. L’iniziativa ha però provocato un’immediata reazione del Quirinale, con un intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella destinato ad alimentare il dibattito istituzionale. La condanna definitiva di Mario Roggero. La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva la condanna a 14 anni e 9 mesi nei confronti di Mario Roggero, chiudendo il lungo iter giudiziario legato alla rapina avvenuta nell’aprile 2021 nella sua gioielleria di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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Robby Giusti GRAZIA A ROGGERO, MATTARELLA INTERVIENE: STOP O VIA LIBERA

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Chiedere la grazia al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il caso di Mario Roggero reddit

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