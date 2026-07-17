Mario Roggero in carcere a Bollate | Mattarella? Ha graziato Minetti… La moglie fa domanda di grazia | il ministro Nordio avvia l’istruttoria

Il 17 luglio, Mario Roggero è stato portato nel carcere di Bollate, nel Milanese, dopo che è stato emesso un ordine di carcerazione. Roggero, originario di Gallo di Grinzane, nel Cuneese, ha ricevuto la notifica questa mattina. Nel frattempo, la moglie ha presentato una domanda di grazia, e il ministro della Giustizia ha avviato l’istruttoria. Un commento di Roggero ha fatto riferimento a un precedente atto di grazia concesso a un’altra persona.

È arrivato al carcere di Bollate, nel Milanese, Mario Roggero, dopo che questa mattina 17 luglio è arrivato l’ordine di carcerazione per il gioielliere di Gallo di Grinzane, nel Cuneese. Ai giornalisti che gli hanno chiesto se fosse pentito per aver ucciso i due rapinatori per cui è stato condannato anche dalla Cassazione, il gioielliere ha risposto: «Sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni». Come già aveva detto nei giorni scorsi, il gioielliere dice di sentirsi come un ergastolano che entra in carcere. A Sergio Mattarella rivolge il suo ultimo appello con malcelata amarezza: «Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, penso dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza». 🔗 Leggi su Open.online

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Roggero arriva al carcere di Bollate: «Mattarella ha graziato la Minetti, si metta una mano sulla c

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Il ministro Nordio avvia l'istruttoria per la concessione della grazia a Mario RoggeroLa Corte di Cassazione ha respinto il ricorso e confermato la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per il gioielliere Mario Roggero.

Milano, Mario Roggero si costituisce in carcere a Bollate: «Spero in Mattarella: ha graziato uno scafista e Nicole Minetti»Il gioielliere condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori si è costituito volontariamente nel carcere di Bollate.

Temi più discussi: Il gioielliere Mario Roggero non è ancora in carcere, fratello: Provato, ma è resiliente; Il gioielliere Roggero prima del carcere: È finita, ora sarete voi la mia voce. Mi hanno voluto dare l'ergastolo; Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'; Mario Roggero verso il carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social per salutare i sostenitori, ma in serata i legali lo convincono a non consegnarsi ancora.

Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate. Alle domande dei giornalisti su come si fosse pentito di quanto ha fatto, il gioielliere ha risposto: Sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. ANSA/INSTAGRAM/MARIO ROGG x.com

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere' reddit

Roggero arrivato nel carcere di Bollate: Come un ergastolo, ora mi aspetto la grazia. La Lega: valutiamo ipotesi candidaturaC'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ... ilmessaggero.it

Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate. La moglie fa istanza per la graziaMeloni contro i risarcimenti: 'Chi commette reati non può essere risarcito. Mi aggredisci, mi difendo. E dovrei risarcirti? Non è giusto'. Il negoziante in viaggio verso il carcere di Bollate per cost ... ansa.it