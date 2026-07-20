Dopo tre giorni di detenzione nel carcere di Bollate, Mario Roggero ha incontrato di nuovo la famiglia. La moglie, al momento dell'uscita, ha descritto Roggero come tranquillo e ha affermato di aver avuto una buona impressione, anche considerando le condizioni dell'ambiente carcerario.

Mario Roggero, al terzo giorno di carcere a Bollate, ha riabbracciato la famiglia. La moglie, all'uscita del penitenziario, dichiara a Tgcom24: "L'ho trovato tranquillo, mi ha dato una buona impressione, compatibilmente con l'ambiente". Ad accompagnarla le quattro figlie. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero, la moglie dopo il terzo giorno di carcere: "E' tranquillo"

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Mario Roggero, il video della sparatoria in cui il gioielliere uccise due rapinatori

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Mario sta bene, compatibilmente con l'ambiente. Lo ha detto Mariangela Sandrone, moglie di Mario Roggero, uscendo dal carcere di Bollate dopo aver fatto visita al marito detenuto. Sorpresa per il messaggio di solidarietà arrivato da Elon Musk. Iscriviti al ca x.com

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