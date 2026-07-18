Matteo Salvini visita in carcere Mario Roggero | L' ho trovato sereno

Il vicepremier Matteo Salvini ha incontrato nel carcere di Bollate Mario Roggero, condannato a quasi 15 anni di carcere per aver ucciso due rapinatori durante un tentativo di furto nella sua gioielleria. L'incontro è durato oltre un'ora e, secondo quanto riferito, Roggero si sarebbe mostrato sereno. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo al contenuto dell'incontro o alle eventuali dichiarazioni rilasciate.

È durato più di un'ora l'incontro nel carcere di Bollate tra il vicepremier Matteo Salvini e Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori dopo l'assalto alla sua gioielleria. "L'ho trovato sereno", racconta Salvini. Il leader della Lega era stato fra i primi a chiedere la grazia per Roggero, insieme a una raccolta firme tra i parlamentari, a sostegno della richiesta di clemenza da presentare al capo dello Stato Mattarella. "Noi non facciamo pressione su nessuno, non ci sono attacchi nei confronti di nessuno. C'è la convinzione che ci sia in carcere un uomo che ha lavorato una vita e che non può essere giudicato per quelle frazioni di secondo". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Matteo SALVINI fa visita al GIOIELLIERE MARIO ROGGERO a BOLLATE

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Il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini è arrivato nel carcere di Bollate dove farà visita al gioielliere Mario Roggero dopo la sua prima notte in cella. Fuori dal carcere anche una delegazione della Lega Giovani arrivata per manifestare sostegno a Ro x.com

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