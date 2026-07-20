Difesa sempre legittima. O quasi. Qualcuno, nella Lega, l'ha già ribattezzata la "pdl Roggero". Non perde tempo, il partito del vicepremier. Annuncia una proposta di legge ispirata alla vicenda del gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per duplice omicidio. L'obiettivo del Carroccio è semplice: allargare - e di molto - le maglie della legittima difesa. Prevedendo la non punibilità di «qualsiasi reazione» nell'immediatezza di un'aggressione a mano armata in casa o in negozio, a prescindere da ogni altra condizione. «Indipendentemente dalla proporzionalità dei mezzi usati - si legge nel testo a prima firma del senatore Claudio Borghi -, dalla persistenza del pericolo e dalla natura strettamente difensiva della condotta». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, la Lega insiste: «Subito una norma ad hoc». E lui si scusa con il Quirinale

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MARIO ROGGERO ERA DAVVERO LEGITTIMA DIFESA LO SPARO CONTRO I LADRI IN GIOIELLERIA| Avv. Angelo Greco

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