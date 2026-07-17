La Cassazione ha confermato la condanna di un gioielliere di Grinzane Cavour, in seguito a una sentenza definitiva. La discussione si concentra ora sui risarcimenti destinati ai familiari dei due rapinatori uccisi e al terzo complice rimasto ferito. Un avvocato ha dichiarato che il risarcimento sarà inevitabile e ha criticato una norma del Governo, definendola incostituzionale. La vicenda giudiziaria prosegue con questo focus sui risarcimenti e sulle implicazioni legali della sentenza.

La vicenda giudiziaria di Mario Roggero continua ad alimentare il dibattito pubblico. Dopo la sentenza definitiva della Cassazione, che ha confermato la condanna del gioielliere di Grinzane Cavour, la discussione si è spostata sui risarcimenti riconosciuti ai familiari dei due rapinatori uccisi e al terzo complice rimasto ferito. Un tema rilanciato anche dalle parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha annunciato una norma per impedire a chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato, e ai suoi familiari, di chiedere un risarcimento. L'avvocato Giandomenico Caiazza, penalista ed ex presidente dell'Unione delle Camere penali italiane, spiega a Tgcom24 la vicenda e le possibili conseguenze della riforma promossa dalla premier. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero, l'avvocato Caiazza: "Il risarcimento è inevitabile. La norma del Governo? Così è incostituzionale"

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A #lariachetira l'intervista all'avvocato di Mario Roggero. @DAVIDPARENZO x.com

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