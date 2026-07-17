Mario Roggero Nordio si attiva per la grazia Mattarella | Spetta al Quirinale decidere
Il dibattito politico si concentra sulla richiesta di grazia per il gioielliere condannato a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una fuga. Il ministro della Giustizia si è attivato per valutare la possibilità di intervenire. Il Presidente della Repubblica ha dichiarato che la decisione spetta al Quirinale. La vicenda ha suscitato reazioni diverse tra esponenti politici e opinione pubblica.
Si infiamma il dibattito politico sul caso di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo) condannato in via definitiva a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo mentre erano in fuga. Mentre voci contrastanti collocano il 72enne cuneese nel carcere di Fossano, il collegio difensivo continua a smentire l’avvenuto ingresso nell’istituto penitenziario. Sul piano dell’esecuzione della pena, considerata l’età avanzata del condannato, l’ipotesi più concreta resta quella di una futura richiesta di detenzione domiciliare, misura alternativa prevista dall’ordinamento in presenza dei requisiti di legge. Il centrodestra chiede la grazia per Roggero. 🔗 Leggi su Lapresse.it
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