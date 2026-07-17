Mario Roggero Nordio si attiva per la grazia Mattarella | Spetta al Quirinale decidere

Notizia in breve

Il dibattito politico si concentra sulla richiesta di grazia per il gioielliere condannato a 14 anni e nove mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo durante una fuga. Il ministro della Giustizia si è attivato per valutare la possibilità di intervenire. Il Presidente della Repubblica ha dichiarato che la decisione spetta al Quirinale. La vicenda ha suscitato reazioni diverse tra esponenti politici e opinione pubblica.