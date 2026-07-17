Un uomo condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un altro si è consegnato nel pomeriggio nel carcere di Bollate. La sua consegna arriva dopo che il presidente ha concesso la grazia a un’altra persona coinvolta in un procedimento legale. L’uomo ha chiesto che si rifletta sulla propria coscienza, mentre si trova ora dietro le sbarre.

L’uomo, condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e per averne ferito un terzo, si è consegnato nel pomeriggio nel carcere milanese. 🔗 Leggi su Milano.repubblica.it

Segui gli aggiornamenti su Mattarella.

© Milano.repubblica.it - Mario Roggero in carcere a Bollate: “Mattarella ha graziato Minetti, metta una mano sulla coscienza”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roggero a Bollate: Mattarella ha graziato Minetti, si metta una mano sulla coscienza

Notizie e thread social correlati

Mario Roggero si costituisce in carcere a Bollate: «Mattarella? Ha graziato uno scafista e Nicole Minetti, si metta una mano sulla coscienza»Il gioielliere condannato a quasi 15 anni di reclusione per aver ucciso due rapinatori si è consegnato nel carcere di Bollate.

Mario Roggero entra in carcere e chiama in causa Mattarella: ‘Ha graziato Nicole Minetti, ora si metta una mano sulla coscienza’Mario Roggero, condannato e ora detenuto nel carcere di Bollate, ha rivolto un appello al Presidente della Repubblica, chiedendogli di riflettere...

Temi più discussi: Il gioielliere Mario Roggero non è ancora in carcere, fratello: Provato, ma è resiliente; Il gioielliere Roggero prima del carcere: È finita, ora sarete voi la mia voce. Mi hanno voluto dare l'ergastolo; Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'; Mario Roggero verso il carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social per salutare i sostenitori, ma in serata i legali lo convincono a non consegnarsi ancora.

Mario Roggero è arrivato nel carcere milanese di Bollate. Alle domande dei giornalisti su come si fosse pentito di quanto ha fatto, il gioielliere ha risposto: Sì, ma con il senno di poi, bisogna trovarsi in quelle situazioni. ANSA/INSTAGRAM/MARIO ROGG x.com

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere' reddit

Roggero arrivato nel carcere di Bollate: Mattarella ha graziato Minetti, ora si metta una mano sulla coscienza. La Lega: valutiamo ipotesi candidaturaC'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ... ilmessaggero.it

Roggero arrivato nel carcere di Bollate: Pentito? Sì, ma bisogna trovarsi in quelle situazioni. La moglie deposita la domanda di graziaC'è l'ordine di carcerazione per Mario Roggero, il gioielliere di 72 anni del Cuneese, condannato per avere ucciso due rapinatori ed averne ferito un altro il 28 aprile 2021. Lo ... ilmessaggero.it