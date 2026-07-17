Un gioielliere condannato a quasi 15 anni di reclusione si è costituito nel carcere di Bollate dopo la sentenza definitiva per l’omicidio di due rapinatori avvenuto a Grinzane Cavour. Durante l’interrogatorio, ha ammesso di essere pentito e di aver avuto paura, e si è anche mostrato in lacrime. La sua condanna segue un procedimento giudiziario che ha portato alla sua incarcerazione nel carcere milanese.

Il gioielliere Mario Roggero si è costituito alle 16:45 nel carcere milanese di Bollate dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour (Cuneo). "È molto provato, dopo essere entrato ha pianto", hanno spiegato alcune fonti. Prima di accedere all'istituto penitenziario, alle domande dei giornalisti se si fosse pentito di quanto fatto, il 72ene ha risposto: "Certamente, ma col senno di poi. Bisogna trovarsi in quelle situazioni. Ho subìto un'ingiustizia". Poi ha incalzato: "Il presidente Mattarella ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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© Tgcom24.mediaset.it - Mario Roggero in carcere a Bollate: "È provato, ha pianto" | Il gioielliere: "Mattarella ha graziato la Minetti, si metta una mano sulla coscienza | Sono pentito, ma ho avuto paura"

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Prime ore in carcere per Roggero: È provato, ha pianto

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Mario Roggero in carcere a Bollate: "Mattarella ha graziato uno scafista e la Minetti, si metta una mano sulla coscienza | Con il senno di poi sono pentito, ma ho avuto paura"Il gioielliere condannato a quasi 15 anni per l'omicidio di due rapinatori si è costituito nel carcere di Bollate.

Mario Roggero in carcere a Bollate: “Mattarella ha graziato Minetti, metta una mano sulla coscienza”Un uomo condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori e ferito un altro si è consegnato nel pomeriggio nel carcere di Bollate.

Temi più discussi: Il gioielliere Mario Roggero non è ancora in carcere, fratello: Provato, ma è resiliente; Il gioielliere Roggero prima del carcere: È finita, ora sarete voi la mia voce. Mi hanno voluto dare l'ergastolo; Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere'; Mario Roggero verso il carcere: Portate avanti la mia battaglia. Lo sfogo social per salutare i sostenitori, ma in serata i legali lo convincono a non consegnarsi ancora.

Mario #Roggero si è consegnato nel pomeriggio nel carcere di #Bollate. Prima di entrare, lo sfogo del #gioielliere, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori: È un’ingiustizia, ha detto. #Tg1 Alfredo Ranavolo x.com

Uccise due banditi, condannato in via definitiva il gioielliere Mario Roggero. Lui: 'È finita, vado in carcere' reddit

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