Mario Roggero ecco quando può avere i domiciliari e quanto ?sconto? di pena ottiene con la liberazione anticipata

Mario Roggero, condannato a 14 anni e 9 mesi di carcere, può chiedere i domiciliari dopo aver scontato almeno un terzo della pena, ovvero circa cinque anni e tre mesi. La richiesta di liberazione anticipata può ridurre la durata della detenzione, con uno sconto di circa un terzo della pena complessiva. Questa possibilità si applica in presenza di comportamenti corretti e di una valutazione positiva delle condizioni del detenuto.

Condannato a 14 anni e 9 mesi. Questa la pena di Mario Roggero per l'omicidio di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. Ma quanto dovrà effettivamente scontare di pena? Può ottenere forme alternative di detenzione? E dopo quanto tempo? Le risposte di Paolo Nesta, ex presidente degli avvocati dell’ordine di Roma. Il carcere di Bollate dove è detenuto Mario Roggero Quando può ottenere i domiciliari? «Il sig. Roggero non potrà ottenere eventualmente la detenzione domiciliare se non avrà scontato in carcere almeno dieci anni, in quanto per poterla ottenere il residuo pena da scontare non deve superare i quattro anni». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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