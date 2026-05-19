L’attrice ha condiviso la sua esperienza riguardo al parto della figlia Kaya, ora undicenne, descrivendo un momento in cui si trovava vicino alla morte durante il cesareo. Ha spiegato di aver desiderato solo ascoltare il primo pianto della bambina, senza provare timori per la propria vita. La testimonianza riguarda anche il successivo crollo emotivo dopo la nascita, riferendosi a un episodio passato e mai raccontato prima pubblicamente.

Hayden Panettiere ha raccontato per la prima volta i drammatici momenti vissuti durante la nascita della figlia Kaya, oggi undicenne. L’attrice americana ha spiegato di aver rischiato la vita a causa di una grave emorragia durante il parto cesareo, esperienza che ha poi avuto forti conseguenze anche sulla sua salute mentale. Parlando con E! News durante la promozione del memoir This Is Me: A Reckoning, Panettiere ha ricordato quei momenti: “Ero lì durante il cesareo e sapevo di essere a un passo dalla morte. Ho pensato ‘Dio, ti prego, fammi sentire il pianto di mia figlia’. Voglio solo sapere che sta bene e, se per me è arrivato il momento di andare, allora sono pronta”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ero lì durante il cesareo e sapevo di essere a un passo dalla morte. Volevo solo sentire il pianto di mia figlia, non avevo paura per me”: Hayden Panettiere racconta il parto e il crollo dopo la nascita della figlia

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