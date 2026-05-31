Una coppia ha ricevuto un risarcimento di 15mila euro dopo un matrimonio caratterizzato da auto non funzionante, bagni sporchi e un incidente vicino alla piscina durante il taglio della torta. L’auto storica non è riuscita a partire, e i servizi igienici erano in condizioni inadeguate. Durante l’evento, un incidente ha coinvolto un invitato vicino alla piscina, portando al suo ricovero in ospedale.

Grosseto, 1 giugno 2026 – L’auto storica che non parte, i bagni sporchi ma soprattutto un incidente accaduto a bordo piscina durante il classico taglio della torta avevano resto il giorno indimenticabile del ’sì’ praticamente un incubo. Tanto che i due sposi, che risultano essere residenti in Australia, una volta conclusa la cerimonia tra tutti questi inconvenienti – che hanno portato anche una delle invitate, incinta di sei mesi, al pronto soccorso dopo essere caduta in un’intercapedine a bordo piscina - hanno deciso di chiedere il rimborso del prezzo pagato all’agenzia che aveva organizzato la cerimonia: cioè 25mila euro. Richiesta che è finita davanti al giudice del Tribunale di Grosseto Silvia Leone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Matrimonio da incubo: auto rotta, bagni sporchi e invitati in ospedale. Coppia risarcita con 15mila euro

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Caught husband cheating, I took back everything as the richest heiress!

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