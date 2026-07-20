Il Comitato “Aria Nuova” ha presentato un esposto chiedendo verifiche su tre presunte violazioni lungo la costa di Marina di Pulsano. Secondo il documento, ci sarebbero irregolarità che comprometterebbero la tutela ambientale dell’area. Le autorità competenti sono state chiamate a esaminare le segnalazioni, senza ulteriori dettagli sulle specifiche violazioni o sui soggetti coinvolti. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata al momento sulle azioni successive.

Tarantini Time Quotidiano Un esposto per chiedere verifiche su alcune situazioni che, secondo il Comitato spontaneo “Pulsano Aria Nuova”, comprometterebbero la tutela ambientale della costa di Marina di Pulsano. La segnalazione, firmata dal portavoce Giuseppe Mastronuzzi, è stata trasmessa alla Capitaneria di Porto di Taranto, al sindaco e alla Polizia Locale di Pulsano. Tre le questioni poste all’attenzione degli enti competenti. La prima riguarda la spiaggia di Montedarena, dove il Comitato segnala il transito e la sosta di motocicli sull’arenile e nell’area dunale retrostante. Una pratica che, secondo quanto evidenziato nell’esposto, metterebbe a rischio sia la sicurezza dei bagnanti sia l’equilibrio dell’habitat costiero. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Marina di Pulsano, il Comitato “Aria Nuova” segnala tre presunte violazioni lungo la costa

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