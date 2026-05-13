La UEFA ha avviato un’indagine nei confronti del club francese, guidato dall’allenatore Paulo Fonseca, per presunte violazioni delle regole finanziarie. Secondo quanto si è appreso, l’attenzione si concentra su possibili infrazioni relative alla gestione economica del club negli ultimi anni. In base alle risultanze dell’indagine, il club potrebbe essere escluso dalle prossime competizioni europee se verranno confermate le violazioni.

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© Calcionews24.com - Il Lione di Fonseca rischia l’esclusione dalle coppe: la UEFA indaga sulle presunte violazioni finanziarie

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