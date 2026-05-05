Pulsano nuove richieste sulla viabilità | il Comitato Aria Nuova chiede lo spostamento delle fermate bus

Il Comitato Pulsano Aria Nuova ha presentato una richiesta formale alla società di trasporto pubblico per spostare alcune fermate del servizio extraurbano nel territorio di Pulsano. La proposta mira a modificare la posizione di alcune fermate, senza specificare le motivazioni o le modalità dell’eventuale riorganizzazione. La richiesta è stata inviata recentemente e riguarda un’area specifica del comune.

Tarantini Time Quotidiano Una richiesta formale per riorganizzare alcune fermate del trasporto pubblico extraurbano nel territorio di Pulsano è stata inviata dal Comitato “Pulsano Aria Nuova” alla CTP S.p.A., società che gestisce il servizio di collegamento extraurbano. La nota, trasmessa il 29 aprile 2026, riguarda in particolare la fermata attualmente presente tra viale Unità d’Italia e via Pirandello, in prossimità dell’incrocio con via Umberto I. Secondo il Comitato, la posizione dello stallo contribuirebbe a rallentare la circolazione in una delle aree più trafficate del centro urbano, soprattutto a causa della presenza del semaforo e delle attività commerciali che insistono lungo il tratto stradale.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Pulsano, nuove richieste sulla viabilità: il Comitato Aria Nuova chiede lo spostamento delle fermate bus Notizie correlate Pulsano Aria Nuova: “Bilanci in ordine ma territorio trascurato”Tarantini Time QuotidianoCritiche all’amministrazione comunale di Pulsano da parte del comitato “Pulsano Aria Nuova”, che punta l’attenzione sulle... Mondiali 2026, l’Iran chiede lo spostamento delle partite dagli Stati Uniti al Messico! Cosa sta succedendo in vista dell’inizio del torneoSabelli Genoa, ci siamo per il rinnovo! I dettagli dell’intesa già trovata Mercato Milan, Leao verso l’addio in estate? Tare ha già individuato un...